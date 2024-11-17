Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô số 23
- 1 và 23
- 5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Thực hiện việc thử nghiệm công thức sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến theo công thức yêu cầu và triển khai vào sản xuất
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, trên 22 tuổi trở lên
- Trình độ học vấn/ chuyên môn: Từ Cao đẳng Thực phẩm, sinh học trở lên
- Có 01 năm kinh nghiệm tại ví trí tương đương
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng đánh giá, phân tích
- Thành thạo sử dụng vi tính, kỹ năng cơ bản và Word, Excel, Powerpoint
Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
