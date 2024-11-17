Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô số 23 - 1 và 23 - 5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát

- Thực hiện việc thử nghiệm công thức sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến theo công thức yêu cầu và triển khai vào sản xuất

- Nữ, trên 22 tuổi trở lên

- Trình độ học vấn/ chuyên môn: Từ Cao đẳng Thực phẩm, sinh học trở lên

- Có 01 năm kinh nghiệm tại ví trí tương đương

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng đánh giá, phân tích

- Thành thạo sử dụng vi tính, kỹ năng cơ bản và Word, Excel, Powerpoint

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

