Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mỹ phẩm / Trang sức

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mỹ phẩm / Trang sức Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2

Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

o Phối hợp với phòng R&D của các đối tác nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm, test mẫu, chất lượng, mùi hương, kết cấu... đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản phẩm.
o Phối hợp với các phòng ban liên quan (kinh doanh, Marketing...) trong việc phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới.
o Nghiên cứu thị trường: Thực hiện báo cáo về sản phẩm mới và xu hướng sản phẩm. Nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành, xu hướng ngành.
o Xây dựng tài liệu chuyên môn hỗ trợ marketing, đào tạo chuyên môn cho bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng.
o Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên ngành Dược, y sinh, y tế, kỹ thuật hóa học..hoặc các ngành liên quan.
o Kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm, tpcn
o Sử dụng Anh ngữ ở mức độ giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.
o Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint), Internet.
o Giao tiếp trình bày rõ ràng.
o Kỹ năng phân tích vấn đề, quản lý công việc và thời gian.
o Có khả năng phân tích, nắm bắt nhu cầu thị trường
o Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương tháng 13, hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .....
- Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.
- Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

