Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2

Mỹ phẩm / Trang sức

o Phối hợp với phòng R&D của các đối tác nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm, test mẫu, chất lượng, mùi hương, kết cấu... đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản phẩm.

o Phối hợp với các phòng ban liên quan (kinh doanh, Marketing...) trong việc phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới.

o Nghiên cứu thị trường: Thực hiện báo cáo về sản phẩm mới và xu hướng sản phẩm. Nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành, xu hướng ngành.

o Xây dựng tài liệu chuyên môn hỗ trợ marketing, đào tạo chuyên môn cho bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

o Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

o Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên ngành Dược, y sinh, y tế, kỹ thuật hóa học..hoặc các ngành liên quan.

o Kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm, tpcn

o Sử dụng Anh ngữ ở mức độ giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.

o Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint), Internet.

o Giao tiếp trình bày rõ ràng.

o Kỹ năng phân tích vấn đề, quản lý công việc và thời gian.

o Có khả năng phân tích, nắm bắt nhu cầu thị trường

o Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương tháng 13, hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .....

- Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.

