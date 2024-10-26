Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 362/6A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1. Nghiên cứu phát triển sản phẩm: - Nghiên cứu, thiết kế, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường - Xây dựng đề cương nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, báo cáo khoa học trong suốt quá trình nghiên cứu sản phẩm và tiến hành bước thử nghiệm các sản phẩm mới; - Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, tiêu chuẩn bán thành phẩm, thành phẩm, quy trình nghiên cứu và triển khai sản xuất. - Nghiên cứu, phân tích tính khả thi của dự án sản phẩm để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt. - Phân tích ưu điểm, nhược điểm của sản phẩm đưa ra những thay đổi, cải tiến phù hợp với nhu cầu khách hàng hoặc sản xuất các sản phẩm mới. - Nghiên cứu sản phẩm mới của đối thủ hoặc trên thị trường đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cho sản phẩm đang có hoặc sản phẩm mới của Công ty.
2. Đào tạo: - Thực hiện đào tạo các quy trình, tiêu chuẩn hoặc kiến thức sản phẩm mới cho các đơn vị tiến hành sản suất sản phẩm - Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo về chuyên môn kỹ thuật sản phẩm cho các đơn vị kinh doanh, dự án, kỹ thuật triển khai trong quá trình sản xuất sản phẩm, bán hàng.
3. Các công việc khác: - Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành sản phẩm và tham gia vào quá trình sản xuất thiết bị, sản phẩm. - Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ hoặc theo yêu cầu phát sinh. - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Ứng Viên Linh Hoạt Di Chuyển Giữa Văn Phòng Và Nhà Máy ( Có Phụ Cấp ) Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các ngành liên quan hoặc Dược sĩ, Bác sĩ Có 2 năm kinh nghiệm về mảng R&D mỹ phẩm và bào chế mỹ phẩm, có kinh nghiệm quản lý Có kinh nghiệm, hiểu biết về Skincare và sử dụng mỹ phẩm Ưu tiên ứng viên đã từng là dược sĩ Giải quyết tốt các case da liễu Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic Sử dụng thành thạo các phần mềm Office như Microsoft Word, Excel, Power Point...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15.000.000 - 17.000.000
- Cơ hội được đào tạo phát triển năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc
- Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội cống hiến, phát triển sự nghiệp ổn định cùng Công ty.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật định và các chính sách riêng của Công ty
- Thưởng theo chiến dịch kinh doanh tổng, thưởng tháng 13+, lễ, tết, sinh nhật bản thân, sinh nhật Công ty
- Đi du lịch Thái Lan/ Singapore hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 290/2 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

