Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2

- Tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu thử nghiệm từ BGĐ và lên kế hoạch thực hiện
- Thực hiện các thử nghiệm (làm mẫu) để đánh giá nguồn nguyên liệu, công thức sản xuất, công đoạn, quy trình sản xuất, chế độ bảo quản, hạn sử dụng của sản phẩm
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn thành phẩm
- Test nguyên liệu mới hoặc thay thế theo y/c của PMUA, BOD...
- Tìm hiểu các công nghệ sản xuất mới, nguyên liệu mới liên quan đến sản phẩm hiện hữu, sản phẩm mới theo định hướng phát triển sản phẩm của công ty
- Theo dõi, ghi nhận, đánh giá và báo cáo các thử nghiệm đã thực hiện
- Cung cấp thông tin liên quan đến bao bì, nội dung ghi nhãn cho MKT, QA
- Tham gia test, đánh giá nguồn nguyên liệu nhập về cùng với QC, Phòng Mua, TT Sản Xuất
- Cập nhật dữ liệu nghiên cứu và hồ sơ nghiên cứu
- Khảo sát thị trường
- Hỗ trợ sản xuất
- Kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm (Shelf life test)

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành học liên quan đến thực phẩm, sinh hóa ứng dụng... Ít nhất 2 - 3 năm làm R&D tại các nhà máy sản xuất thực phẩm Không giới hạn tuổi Kiến thức về nấu ăn Kiến thức về ISO, HACCP... Có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, R&D, QC Kỹ năng cảm quan Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc Kỹ năng giải quyết vấn đề Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel, Powerpoint Giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một thế mạnh
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành học liên quan đến thực phẩm, sinh hóa ứng dụng...
Ít nhất 2 - 3 năm làm R&D tại các nhà máy sản xuất thực phẩm
Không giới hạn tuổi
Kiến thức về nấu ăn
Kiến thức về ISO, HACCP...
Có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, R&D, QC
Kỹ năng cảm quan
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel, Powerpoint
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một thế mạnh

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản Thời gian làm việc tại VP: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động
Mức lương thử việc 85% lương cơ bản
Thời gian làm việc tại VP: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

