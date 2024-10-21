Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Quận 2
Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu thử nghiệm từ BGĐ và lên kế hoạch thực hiện
- Thực hiện các thử nghiệm (làm mẫu) để đánh giá nguồn nguyên liệu, công thức sản xuất, công đoạn, quy trình sản xuất, chế độ bảo quản, hạn sử dụng của sản phẩm
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn thành phẩm
- Test nguyên liệu mới hoặc thay thế theo y/c của PMUA, BOD...
- Tìm hiểu các công nghệ sản xuất mới, nguyên liệu mới liên quan đến sản phẩm hiện hữu, sản phẩm mới theo định hướng phát triển sản phẩm của công ty
- Theo dõi, ghi nhận, đánh giá và báo cáo các thử nghiệm đã thực hiện
- Cung cấp thông tin liên quan đến bao bì, nội dung ghi nhãn cho MKT, QA
- Tham gia test, đánh giá nguồn nguyên liệu nhập về cùng với QC, Phòng Mua, TT Sản Xuất
- Cập nhật dữ liệu nghiên cứu và hồ sơ nghiên cứu
- Khảo sát thị trường
- Hỗ trợ sản xuất
- Kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm (Shelf life test)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành học liên quan đến thực phẩm, sinh hóa ứng dụng...
Ít nhất 2 - 3 năm làm R&D tại các nhà máy sản xuất thực phẩm
Không giới hạn tuổi
Kiến thức về nấu ăn
Kiến thức về ISO, HACCP...
Có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, R&D, QC
Kỹ năng cảm quan
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel, Powerpoint
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một thế mạnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thử việc 85% lương cơ bản
Thời gian làm việc tại VP: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI