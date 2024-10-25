Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH TMDV Âu Châu
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 930 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lên kế hoạch nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện tại, mới theo yêu cầu, định hướng và chiến lược của công ty, đăng ký các cơ quan ban ngành.
2. Tìm kiếm và sáng tạo những ý tưởng mới phục vụ cho mục đích đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, chất lượng và phù hợp với giá cả thị trường.
3. Cập nhật công nghệ mới để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu thiết kế sản phẩm và về cải tiến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
4. Hoàn thiện, nâng cấp quy trình công nghệ, tối ưu điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.
dự án R&D
6. Xây dựng mối quan hệ, tham gia các hội nghị trong ngành, các cơ quan ban nghành , nhà cung cấp , trường ĐH ...nhằm thu được giải pháp, SPDV tốt nhất.
7. Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình cung cấp DVSP, phân tích, dự báo vấn Đề dịch hại hiện tại, tiềm ẩn. Báo cáo hiệu quả các quy trình dịch vụ, SP.
8. Tiếp cận, chăm sóc khách hàng hoặc phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm rõ trải nghiệm người dùng từ đó đưa ra các giải pháp xử lý cần thiết.
9. Giải đáp, xử lý các phản ánh khách hàng liên quan đến chất lượng SPDV.
Thường xuyên cập nhật các yêu cầu của Luật định (Luật Việt Nam, Quốc tế ...) liên quan các sản phẩm/dịch vụ công ty cung cấp. Đề xuất Ban Giám đốc phổ biến các phòng ban triển khai thực hiện đúng luật định.
11. Xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn đầu ra về chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình cung cấp dịch vụ... cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
12. Đào tạo kiến thức chuyên môn, kiểm tra và quản lý bảo trì HCTB, kèm cập đảm bảo đội ngũ KTh hiện trường và các phòng ban liên quan đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn thực hiện công việc.
13. Xây dựng quy định An toàn, sức khỏe, môi trường. Lập kế hoạch triển khai, giám sát thực hiện.
Định kỳ kiểm tra môi trường làm việc, thiết bị ATLĐ, theo dõi sức khỏe nhân viên. Lập thẻ, sổ theo dõi, báo cáo định kỳ công ty, các ban nghành.
14. Theo dõi và tổ chức các hoạt động, chức năng (bao gồm quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, tạo và theo dõi kế hoạch làm việc cho cả phòng...), Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu cho ban Giám đốc Công ty, ban nghành.
quản lý nhân sự

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành nông học, BVTV, môi trường hay các ngành có liên quan.
2. Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm nghành: xông hơi khử trùng hàng hóa, kiểm soát côn trùng dịch hại, xuất nhập khẩu nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, môi trường...
3. Độ tuổi: Từ 30 trở lên, sức khỏe tốt.
4. Có kiến thức kiểm soát côn trùng, dịch hại, vệ sinh môi trường, hóa chất BVTV.
5. Sử dụng tiếng Anh trong công việc.
6. Am hiểu chuyên môn kỹ thuật kiểm soát côn trùng, thuyết trình, giải quyết tình huống, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
7. Nhạy bén trong việc nhận diện giải pháp kiểm soát côn trùng dịch hại, xu hướng thị trường, có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích số liệu và quản lý.
8. Quản lý tốt thời gian, biết phân công công việc hợp lý.
9. Kỹ năng: lập kế hoạch, đào tạo, giao tiếp tốt, làm việc nhóm, lắng nghe, thuyết phục và cập nhật phân tích dữ liệu.
10. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty xông hơi khử trùng nội địa và xuất khẩu dịch vụ, kiểm soát côn trùng, môi trường.

Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: Từ 15 – 20 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực).
2. Có cơ hội thăng tiến.
3. Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động, Luật BHXH.
4. Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.
5. Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng theo kết quả công việc.
6. Du lịch 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Công ty TNHH TMDV Âu Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 930 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

