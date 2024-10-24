Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Hỗ trợ cải tiến về mặt công thức, quy trình cho các các sản phẩm chính: burger, cơm, sandwich ...

Đánh giá và đề xuất các nguyên liệu thô thay thế cho mục đích sản xuất và lưu trữ. Đặc biệt đối với các sản phẩm từ thịt gà;

Tiến hành đánh giá GMP/HACCP và đề xuất các nhà cung cấp được chấp nhận để công nhận;

Tiến hành thiết lập và xác nhận các thông số kỹ thuật cho nguyên vật liệu và thành phẩm, bao gồm phân tích hạn sử dụng;

Thực hiện kiểm tra nguyên liệu thô mới để đảm bảo tuân thủ và nhất quán với thỏa thuận;

Chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu với Phòng mua hàng, thu thập vật liệu phê duyệt, tiến hành thử nghiệm nhà bếp, thử nghiệm trong Commissary cho công thức;

Trở thành thành viên của Nhóm đánh giá nhà cung cấp đối với nguyên liệu thô mới hoặc các nhà cung cấp mới.

Xử lý tài liệu về Thông số kỹ thuật của Nguyên liệu thô, bao gồm cả việc cập nhật;

Tham gia vào việc chuyển giao công nghệ cho các bộ phận liên quan hoặc đối tác, bao gồm tài liệu;

Tham gia đánh giá/nghiên cứu thiết bị sản xuất thực phẩm và quy trình công nghệ được sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm chính để nâng cấp và cập nhật;

Là thành viên của nhóm đánh giá cảm quan, kỹ năng cảm quan tốt và đại diện cho thị trường địa phương.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thực phẩm, Nông nghiệp;

Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí R&D, ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng sản xuất và chế biến thịt hoặc kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí QA/QC;

Biết sử dụng vi tính văn phòng.

Thời gian làm việc: hành chính T2-T7 hoặc OT khi cần. T7 có thể đi làm offline hoặc WFH tùy theo yêu cầu công việc;

Chịu khó, linh hoạt, chấp nhận di chuyển các địa điểm làm việc để phục vụ công việc;

Địa điểm làm việc: Phòng lab (Lê Quang Định Bình Thạnh) và tại văn phòng chính quận Bình Thạnh, nhà máy, đi các cửa hàng;

Có thể nhận việc ngay.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến cụ thể;

Mức lương rất cạnh tranh, lương tháng 13, tăng lương 1 lần/năm;

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật; bảo hiểm 24/24; bảo hiểm sức khỏe;

12 ngày nghỉ phép năm;

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và teambuilding;

Cơ hội học hỏi, tham gia các khóa huấn luyện nội bộ, cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh đến vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin