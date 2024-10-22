Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty) Nhập dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng. Xây dựng chương trình và báo giá tour. Tư vấn bán tour và các dịch vụ cung cấp: Tour ghép nội địa và quốc tế; Tour đoàn nội địa và quốc tế; Dịch vụ visa hộ chiếu; Dịch vụ đặt xe; Đặt phòng khách sạn; Visa hộ chiếu... Thực hiện giao dịch với khách hàng: Đàm phán, ký kết hợp đồng, đăng ký tour... Theo dõi tour đang chạy và xử lý các sự cố phát sinh. Báo cáo công việc định kì . Phối hợp với các phòng ban khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh... Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc. Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Chưa nhiều kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 15 triệu Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần... Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản... Cơ hội làm việc trong môi chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

