Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng trên dữ liệu có sẵn của công ty hoặc của cá nhân.
• Tìm hiểu nhu cầu quảng cáo của khách hàng, đề xuất ý tưởng thích hợp để lên kế hoạch và triển khai.
• Làm việc với bộ phận Vận hành để tạo chiến dịch trên hệ thống, phân bổ công việc hợp lý, điều phối công việc.
• Quản lý toàn bộ lịch trình của chiến dịch, kiểm tra tiến độ, hiện trạng chạy campaign và báo cáo toàn bộ kết quả chiến dịch tại từng thời điểm cho khách hàng.
• Tìm hiểu những xu hướng mới, đặc trưng mục tiêu của từng chiến dịch, nắm được phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm để đảm bảo chiến dịch tiến hành thành công.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành: Marketing, Kinh tế, QTKD,... (Chấp nhận sinh viên vừa ra trường).
• Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, yêu thích các công việc liên quan đến KOL, Influencer, Social Marketing.
• Tổ chức sắp xếp công việc tốt, có tinh thần hỗ trợ khách hàng.
• Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
• Có máy tính cá nhân, thành thạo Microsoft Office.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: lương cứng 7.000.000 – 9.000.000đ + % hoa hồng. • Review tăng lương, thưởng 2 lần/năm. • Thưởng Lễ, Tết 20% lương. • Thưởng tết Âm từ 01 – 03 tháng lương. • Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định. • Cơ hội được làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ 9X. • Tham gia du lịch Đông – Hè trong và ngoài nước. • Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định.
Thu nhập: lương cứng 7.000.000 – 9.000.000đ + % hoa hồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC

CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-sale-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218125
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Hạn nộp: 16/09/2025
Quảng Nam Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 38 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
8.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BTC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH BTC STUDIO
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Du Lịch Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Victoria
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công ty TNHH Equix Technologies
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Circle K Viet Nam Ltd. Co.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zitga studios
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm