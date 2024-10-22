Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC
- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng trên dữ liệu có sẵn của công ty hoặc của cá nhân.
• Tìm hiểu nhu cầu quảng cáo của khách hàng, đề xuất ý tưởng thích hợp để lên kế hoạch và triển khai.
• Làm việc với bộ phận Vận hành để tạo chiến dịch trên hệ thống, phân bổ công việc hợp lý, điều phối công việc.
• Quản lý toàn bộ lịch trình của chiến dịch, kiểm tra tiến độ, hiện trạng chạy campaign và báo cáo toàn bộ kết quả chiến dịch tại từng thời điểm cho khách hàng.
• Tìm hiểu những xu hướng mới, đặc trưng mục tiêu của từng chiến dịch, nắm được phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm để đảm bảo chiến dịch tiến hành thành công.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, yêu thích các công việc liên quan đến KOL, Influencer, Social Marketing.
• Tổ chức sắp xếp công việc tốt, có tinh thần hỗ trợ khách hàng.
• Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
• Có máy tính cá nhân, thành thạo Microsoft Office.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lương cứng 7.000.000 – 9.000.000đ + % hoa hồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
