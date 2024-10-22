Tuyển Kinh doanh/Bán hàng TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh – VIMC LINES 84

- 86 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

Thực hiện và tuân thủ theo Sổ tay SHEQMS, quy định và quy trình của Công ty, Trung tâm. Quảng bá được dịch vụ của Công ty trên thị trường. Gửi báo giá, lịch tàu cho khách hàng thường xuyên. Khai thác đạt và vượt mức doanh thu sản lượng được giao. Theo dõi sát việc Khách hàng lấy vỏ, hạ bãi, lấy hàng, trả vỏ. Theo dõi, chăm sóc Khách hàng mà mình phụ trách của Công ty. Thu hồi cước đúng thời hạn được phép. Tìm kiếm và phát triển thêm K/H. Báo cáo tình hình đối thủ cạnh tranh trong tuần/tháng. Tổng hợp ý kiến Khách hàng về dịch vụ và những khiếu nại của Khách hàng về Công ty. Báo cáo: Giám đốc Trung tâm khai thác tàu cont và Trưởng bộ phận. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, ban Lãnh đạo
Thực hiện và tuân thủ theo Sổ tay SHEQMS, quy định và quy trình của Công ty, Trung tâm.
Quảng bá được dịch vụ của Công ty trên thị trường.
Gửi báo giá, lịch tàu cho khách hàng thường xuyên.
Khai thác đạt và vượt mức doanh thu sản lượng được giao.
Theo dõi sát việc Khách hàng lấy vỏ, hạ bãi, lấy hàng, trả vỏ.
Theo dõi, chăm sóc Khách hàng mà mình phụ trách của Công ty.
Thu hồi cước đúng thời hạn được phép.
Tìm kiếm và phát triển thêm K/H.
Báo cáo tình hình đối thủ cạnh tranh trong tuần/tháng.
Tổng hợp ý kiến Khách hàng về dịch vụ và những khiếu nại của Khách hàng về Công ty.
Báo cáo: Giám đốc Trung tâm khai thác tàu cont và Trưởng bộ phận.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, ban Lãnh đạo

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Marketing,... Ngoại ngữ tốt (nói, viết) Kinh nghiệm: không yêu cầu Có kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt, chịu được áp lực công việc cao Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc tốt Có kĩ năng tin học văn phòng tốt
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Marketing,...
Ngoại ngữ tốt (nói, viết)
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Có kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt, chịu được áp lực công việc cao
Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc tốt
Có kĩ năng tin học văn phòng tốt

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC. Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến. Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC.
Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến.
Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

