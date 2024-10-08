Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẨN BRAINTEK VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Bán các dịch vụ tư vấn hệ thống Quản trị doanh nghiệp cho các khách hàng là công ty, tập đoàn trong nước (BrainBOS và BGS Global) Bán các khóa đào tạo inhouse cho các Doanh nghiệp, công ty Theo dõi và chăm sóc các nhóm khách hàng được phân công Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết hợp đồng tư vấn với khách hàng Phát triển và chăm sóc khách hàng tự phát triển Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì và phát triển nguồn khách hàng Làm việc theo phân bổ công việc của TP Sales

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Có 3 năm kinh nghiệm Sales B2B, tuổi đời từ 27 tuổi-35 tuổi Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẨN BRAINTEK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo sản phẩm/dịch vụ và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Đóng BHXH theo từng tháng Khám sức khỏe, du lịch cùng Công ty hàng năm Được học miễn phí khi tham gia các khóa học tại Group Môi trường cực kỳ trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẨN BRAINTEK VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.