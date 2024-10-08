Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẨN BRAINTEK VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẨN BRAINTEK VIETNAM
- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Bán các dịch vụ tư vấn hệ thống Quản trị doanh nghiệp cho các khách hàng là công ty, tập đoàn trong nước (BrainBOS và BGS Global)
Bán các khóa đào tạo inhouse cho các Doanh nghiệp, công ty
Theo dõi và chăm sóc các nhóm khách hàng được phân công
Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết hợp đồng tư vấn với khách hàng
Phát triển và chăm sóc khách hàng tự phát triển
Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì và phát triển nguồn khách hàng
Làm việc theo phân bổ công việc của TP Sales
Bán các dịch vụ tư vấn hệ thống Quản trị doanh nghiệp cho các khách hàng là công ty, tập đoàn trong nước (BrainBOS và BGS Global)
Bán các khóa đào tạo inhouse cho các Doanh nghiệp, công ty
Theo dõi và chăm sóc các nhóm khách hàng được phân công
Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết hợp đồng tư vấn với khách hàng
Phát triển và chăm sóc khách hàng tự phát triển
Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì và phát triển nguồn khách hàng
Làm việc theo phân bổ công việc của TP Sales
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Có 3 năm kinh nghiệm Sales B2B, tuổi đời từ 27 tuổi-35 tuổi
Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Nhân sự
Tại CÔNG TY CỔ PHẨN BRAINTEK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo sản phẩm/dịch vụ và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Đóng BHXH theo từng tháng
Khám sức khỏe, du lịch cùng Công ty hàng năm
Được học miễn phí khi tham gia các khóa học tại Group
Môi trường cực kỳ trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẨN BRAINTEK VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI