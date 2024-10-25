Tuyển Chuyên Viên Sales thu nhập 8.5 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: H76 - H77 Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Sàng lọc, nắm bắt tâm lý khách hàng và tư vấn bán các sản phẩm: Chăn, Drap, Gối, Nệm Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi tới khách hàng trực tiếp và qua điện thoại; kênh truyền thông mạng xã hội (facebook, zalo) Tận tâm tư vấn, tìm hiểu nhu cầu, tư vấn sản phẩm phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng và hướng đến sự hài lòng khách hàng. Chủ động tìm kiếm giải pháp tối ưu quy trình bán hàng. Theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, chăm sóc, khảo sát ý kiến khách hàng sau mua. Giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình trao đổi với khách hàng, và quá trình vận chuyển giao hàng đến Khách hàng và trong phạm vi công việc.

Sàng lọc, nắm bắt tâm lý khách hàng và tư vấn bán các sản phẩm: Chăn, Drap, Gối, Nệm

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi tới khách hàng trực tiếp và qua điện thoại; kênh truyền thông mạng xã hội (facebook, zalo)

Tận tâm tư vấn, tìm hiểu nhu cầu, tư vấn sản phẩm phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng và hướng đến sự hài lòng khách hàng.

Chủ động tìm kiếm giải pháp tối ưu quy trình bán hàng.

Theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, chăm sóc, khảo sát ý kiến khách hàng sau mua.

Giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình trao đổi với khách hàng, và quá trình vận chuyển giao hàng đến Khách hàng và trong phạm vi công việc.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 22 - 28 Từ 1 năm kinh nghiệm telesale/bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales tốt, có kinh nghiệm làm trong ngành Giáo dục, Tài chính, Bất động sản, bán lẻ.... Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói lưu loát, dễ nghe, vui vẻ, chân thành. Nhạy bén, có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, sàng lọc khách hàng và khả năng chốt sales. Chủ động, năng động, nhiệt tình, hướng đến kết quả. Thành thạo máy tính: word, excel, mạng xã hội (Facebook, Tiktok,zalo).

Tuổi: 22 - 28

Từ 1 năm kinh nghiệm telesale/bán hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales tốt, có kinh nghiệm làm trong ngành Giáo dục, Tài chính, Bất động sản, bán lẻ....

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói lưu loát, dễ nghe, vui vẻ, chân thành.

Nhạy bén, có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, sàng lọc khách hàng và khả năng chốt sales.

Chủ động, năng động, nhiệt tình, hướng đến kết quả.

Thành thạo máy tính: word, excel, mạng xã hội (Facebook, Tiktok,zalo).

Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.500.000 - 20.000.000 ++/ tháng (Lương cứng 8.5 triệu + hoa hồng Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...) 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty. Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty. Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty. Được đào tạo nghiệp vụ bài bản: Bán Hàng, Telesale, Sản phẩm, Công nghệ (Pancake, Pos, Kiot, Base, Chat GPT 4.0...) Được đào tạo nâng cao: Marketing, Xây dựng thương hiệu kênh Zalo, Facebook,... Được đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân: OKRs (Quản trị mục tiêu), Kỹ năng lập kế hoạch và các kỹ năng mềm. Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Thu nhập 8.500.000 - 20.000.000 ++/ tháng (Lương cứng 8.5 triệu + hoa hồng

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...)

12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty.

Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty.

Được đào tạo nghiệp vụ bài bản: Bán Hàng, Telesale, Sản phẩm, Công nghệ (Pancake, Pos, Kiot, Base, Chat GPT 4.0...)

Được đào tạo nâng cao: Marketing, Xây dựng thương hiệu kênh Zalo, Facebook,...

Được đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân: OKRs (Quản trị mục tiêu), Kỹ năng lập kế hoạch và các kỹ năng mềm.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin