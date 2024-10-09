Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Luật TNHH Thiên Mã làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B14/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp team dev để tối ưu website cho SEO. Lên plan SEO tổng thể và triển khai (nghiên cứu đối thủ, khối lượng công việc, nhân sự, thời gian, KPI, Ngân sách) Phối hợp team biên tập sản phẩm để phát triển mẫu văn bản có nhiều lượt tìm kiếm. Giao việc chia việc cho nhân sự content phù hợp theo kế hoạch. Phối hợp với dev để tối ưu Core webvital – tối ưu hóa việc bot google, bot công cụ tìm kiếm vào site… Triển khai Onpage chuẩn tài liệu SEO mà google cung cấp và index URL. Triển khai và quản lý, phát triển Offpage. Lên báo cáo tiến độ triển khai công việc SEO, tiến độ hoàn thành KPI. Tối ưu CTR, CVR. Update biến động cập nhật của Google cả về thông báo, Serp với SEO và các kiến thức mới về SEO từ đó có hành động phù hợp để bám sát bản kế hoạch cũng như KPI. SEO sạch, cấm dùng tips trick mũ đen. Tìm hiểu các AI phù hợp để nâng cao hiệu suất công việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc thuật toán SEO với google và biết về Bing, cốc cốc… Nắm rõ hoạt động của SERP. Nắm vững việc research từ khóa với các công cụ (GG Keyword, Semrush, Ahref…). Nắm chắc cấu trúc website để phát triển website lâu dài và ổn định. Nắm vững các yếu tố về SEO onpage cũng như Content. Nắm vững việc dùng các loại backlink (Số lượng, thời gian, Triển khai, cách kiểm tra). Nắm cơ bản việc index. Hiểu cơ chế hoạt động của bot google. Biết dùng Screaming Frog SEO Spider, hoặc tool tương tự. Có khả năng viết nội dung (tìm từ khóa, nhóm từ khóa, nhóm nội dung, lên outline, triển khai bài viết, xuất bản bài viết…)

Tại Công ty Luật TNHH Thiên Mã Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực tại buổi phỏng vấn Nghỉ T7 CN và nghỉ tất cả các ngày Lễ, Tết có hưởng lương đầy đủ theo luật định Du lịch, team building... Môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Thiên Mã

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.