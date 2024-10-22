Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 đường B4, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

I. Huy Động nguồn vốn:

Nghiên cứu, đề xuất các phương án huy động nguồn vốn;

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư các nhân hoặc tổ chức;

Thảo luận những thương vụ với đối tác;

Theo dõi, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư;

II. Theo dõi và phân tích tài chính doanh nghiệp:

Lên kế hoạch tài chính, chiến lược liên quan đến việc sử dụng tài chính hiệu quả.

Báo cáo các chỉ số tài chính và đưa ra đề xuất giúp công ty tối ưu dòng tiền;

Sử dụng các mô hình để dự đoán kết quả hoạt động tài chính;

Phụ trách, quản lý các hoạt động giao dịch liên quan đến tài chính;

Dự đoán và nắm rõ các rủi ro tài chính, doanh thu;

Phối hợp làm việc với chuyên gia tài chính, luật sư, cơ quan quản lý...

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh doanh hoặc liên quan.

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng.

Ưu tiên ứng viên có sự am hiểu về sản phẩm nhượng quyền, thị trường, và quy định pháp lý.

Kỹ năng tư vấn, báo cáo, tư duy sáng tạo

Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Trình độ Tiếng Anh tốt là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + thưởng

Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi cơ bản như: Máy tính làm việc cá nhân, BHXH, nghỉ phép năm, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết...

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi kết thúc thử việc.

Công ty tổ chức sinh nhật, liên hoan nhà hàng, khách sạn định kỳ, du lịch hè, YEP.

Được cấp tài khoản VIP tại chuỗi Cyber Vikings với mức siêu giảm giá.

Cơ hội được tiếp xúc, sử dụng các công nghệ mới.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.

Địa điểm làm việc: 87 đường B4, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian làm việc trong ngày như sau: 08h30-12h00 & 13h30-18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6; 09h30-12h00 & 13h30-16h00 Thứ 7 hằng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

