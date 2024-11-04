Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Cantavil, An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Hỗ trợ hồ sơ thủ tục ngân hàng
- Phân tích tài chính, các chỉ số tài chính.
- Phân tích dự án.
- Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn.
- Tìm hiểu và kiểm tra tính chính xác liên quan đến thông tin, tình hình tài chính của khách hàng, doanh nghiệp.
- Đề xuất các phương án và các giải pháp vay vốn hiệu quả phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Các nhiệm vụ liên quan khác được giao

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tài chính, kinh tế, QTKD, ngân hàng, ngoại thương,..
- Sử dụng thành thạo MS Office.
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với
các tổ chức và khách hàng bên ngoài.
- Có kỹ năng viết báo cáo, lập kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- 12 ngày phép năm.
- BH theo quy định của Nhà Nước
- Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh.
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22 Nguyễn Đình Chi, Phường 09, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

