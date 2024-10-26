Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Xe đưa đón 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Theo dõi, phối hợp với các ngân hàng thực hiện tái cấp hạn mức tín dụng hàng năm. Đàm phán với ngân hàng các vấn đề liên quan đến hạn mức và qui định trong hợp đồng tín dụng. Theo dõi bộ chứng từ nhập khẩu về ngân hàng hàng ngày. Theo dõi lịch thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp. Làm hồ sơ giải ngân thanh toán bộ chứng từ đến hạn. Theo dõi tỷ giá và chốt mua USD, thanh toán cho các bộ chứng từ đến hạn. Mở bảo lãnh ngân hàng: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thuế, bảo lãnh nhận hàng... Làm ủy nhiệm chi thanh toán cho đối tác khách hàng, kiểm tra lại số tiền thực tế ngân hàng cắt so với ủy nhiệm chi. Soạn, bổ sung chứng từ gốc cho ngân hàng, theo dõi tiến độ ngân hàng hoàn trả chứng từ gốc cho công ty. Phân tích, làm báo cáo liên quan đến xu hướng tỷ giá, UPAS LC, tình hình tài chính của công ty và đề xuất các giải pháp. Phân tích dòng tiền và đề xuất liên quan đến việc mở sổ tiết kiệm/ trả nợ tối ưu và các phương án tăng hạn mức để mở LC/ Vay/ bảo lãnh. Theo dõi, đối chiếu các loại phí ngân hàng đã thu. Báo cáo hàng ngày/hàng tuần cho Trưởng nhóm. Thực hiện các nhiệm vụ khác cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên vị trí tương đương Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững các kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính, ngân hàng. Kỹ năng lập kế hoạch tài chính, kỹ năng phân tích và đưa ra nhận định, quyết định hiệu quả Giải quyết vấn đề, xử lý tình huống Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word, các phần mềm kế toán. Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến rõ ràng Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động Nghỉ 02 thứ 7 trong tháng Có xe đưa đón nhân viên mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

