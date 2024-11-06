Tuyển Tài chính Tập Đoàn Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

-Trực tiếp lập hồ sơ vay vốn, phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu, thuê mua tài chính ...theo phương án đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt.

-Thực hiện công tác giải ngân tiền từ hạn mức vay.

-Thực hiện giải tỏa tiền từ công tác bán hàng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tài chính.

-Theo dõi tình hình huy động vốn và sử dụng vốn vay. Lập kế hoạch và phương án trả gốc và lãi đến hạn.

-Báo cáo sau giải ngân tiến độ hoàn thành hồ sơ pháp lý, tiến độ thi công dự án, tình hình bán hàng và thu tiền... theo yêu cầu của các tổ chức Ngân hàng, tài chính liên quan đến khoản vay.

-Xây dựng mối quan hệ với các định tổ chức tài chính trong nước và quốc tế để giải quyết các công việc liên quan đến công tác tài chính: huy động vốn, mở bảo lãnh, phát hành L/C, cam kết thu xếp vốn cho dự án, chính sách bán hàng...

-Hỗ trợ Tư vấn khách hàng cá nhân vay mua nhà thuộc các dự án của Công ty đang triển khai.

-Hỗ trợ lãi vay của khách hàng.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, Ngân hàng.

-Có từ 03 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán, ngân hàng.

-Có quan hệ với các Ngân hàng, đối tác tài chính trong & ngoài nước.

-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, nắm rõ các quy trình, thủ tục tài chính;

-Nắm vững các quy phạm pháp luật về tài chính, đầu tư xây dựng, kinh doanh BĐS ... Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành....do Nhà nước ban hành;

-Có tầm nhìn chiến lược, nhạy bén trong lĩnh vực tài chính;

-Có khả năng lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm...;

-Có kỹ năng giải quyết vấn đề và các xung đột trong công việc;

-Trung thực, cẩn trọng, chính xác.

Tại Tập Đoàn Tân Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Môi trường làm việc cởi mở, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Tân Hoàng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin