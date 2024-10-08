Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phối hợp theo dõi/cập nhật kế hoạch dòng tiền thu chi, ngân sách. Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính. Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính. Lập các báo cáo phân tích, báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban điều hành. Tổng hợp, lập báo cáo về tình hình, hiệu quả tài chính. Tham mưu cho ban điều hành về lĩnh vực tài chính và các nghiệp vụ tài chính. Các công việc khác theo phân công của Ban điều hành.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,... Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày. Có khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề. Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty. Thưởng upto 3 tháng lương/năm. Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty. Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.