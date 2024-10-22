Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tổng hợp hệ thống báo cáo tài chính và Phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá hiệu quả. Thiết lập và thực thi quy trình kiểm soát tài chính công ty Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí đầu ra và đầu vào. Kiểm soát đề nghị thanh toán các phòng ban Kiểm soát các điều khoản hợp đồng của các phòng ban. Đưa ra cảnh báo rủi ro nếu có bất lợi cho công ty Tổng hợp báo cáo, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, các dự án, hoặc các hợp đồng Tham mưu và kiểm soát hoạt động phòng ngừa rủi ro và tối ưu phương án sử dụng tài chính. Hỗ trợ kế toán và các Bộ phận dưới góc độ chuyên môn Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Tổng hợp hệ thống báo cáo tài chính và Phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá hiệu quả.
Thiết lập và thực thi quy trình kiểm soát tài chính công ty
Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí đầu ra và đầu vào.
Kiểm soát đề nghị thanh toán các phòng ban
Kiểm soát các điều khoản hợp đồng của các phòng ban. Đưa ra cảnh báo rủi ro nếu có bất lợi cho công ty
Tổng hợp báo cáo, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, các dự án, hoặc các hợp đồng
Tham mưu và kiểm soát hoạt động phòng ngừa rủi ro và tối ưu phương án sử dụng tài chính.
Hỗ trợ kế toán và các Bộ phận dưới góc độ chuyên môn
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về hệ thống/kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính. Mạnh về quản trị rủi ro, báo cáo power BI Có kỹ năng phân tích và xử lý số liệu. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Hiểu biết về hệ thống/kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính.
Mạnh về quản trị rủi ro, báo cáo power BI
Có kỹ năng phân tích và xử lý số liệu.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe, Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực. Mức lương có thể deal theo năng lực trong khoảng (18-22M)
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,
Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.
Mức lương có thể deal theo năng lực trong khoảng (18-22M)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 đường Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

