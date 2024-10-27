Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
- Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Tổng hợp hệ thống báo cáo tài chính và Phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá hiệu quả.
Thiết lập và thực thi quy trình kiểm soát tài chính công ty
Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí đầu ra và đầu vào.
Kiểm soát đề nghị thanh toán các phòng ban
Kiểm soát các điều khoản hợp đồng của các phòng ban. Đưa ra cảnh báo rủi ro nếu có bất lợi cho công ty
Tổng hợp báo cáo, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, các dự án, hoặc các hợp đồng
Tham mưu và kiểm soát hoạt động phòng ngừa rủi ro và tối ưu phương án sử dụng tài chính.
Hỗ trợ kế toán và các Bộ phận dưới góc độ chuyên môn
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về hệ thống/kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính.
Mạnh về quản trị rủi ro, báo cáo power BI
Có kỹ năng phân tích và xử lý số liệu.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,
Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.
Mức lương có thể deal theo năng lực trong khoảng (18-22M)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
