Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 389 Đê La Thành, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tập đoàn Hoàng Minh (HMG) hiện đang hoạt động trong lĩnh vực M&A với gần 10 lĩnh vực khác nhau (Đầu tư tài chính, BĐS, Chứng khoán, Thương mại, nông nghiệp, công nghệ, viễn thông...). Chúng tôi đang có 12 đơn vị thành viên trực thuộc trải dài từ Bắc vào Nam. Dự kiến trong năm 2024, chúng tôi sẽ M&A 10 Công ty và tạo dựng một hệ sinh thái cho HMG.

Tập đoàn Hoàng Minh (HMG)

Do nhu cầu phát triển mở rộng dự án cho Công ty thành viên, chúng tôi đang Tuyển dụng bổ sung vị trí Chuyên viên Tài chính làm việc tại Văn phòng Hà Nội

Chuyên viên Tài chính

Làm đầu mối làm việc về chuyên môn với các tổ chức tín dụng trong việc huy động vốn Soạn thảo hồ sơ tài liệu phương án vay vốn ngân hàng Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền, kế hoạch vay và trả nợ Nghiên cứu đề xuất cấp trên các phương án vay vốn hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí huy động vốn. Lập và đánh giá hiệu quả phương án đầu tư về góc độ tài chính Lập, tổng hợp và kiểm soát kế hoạch ngân sách hàng năm của công ty và công ty thành viên Các nhiệm vụ khác theo phân công của CB Quản lý trực tiếp và Ban Lãnh Đạo công ty

- Thời gian làm việc từ 8h – 17h (Thứ 2 – Thứ 6), nghỉ T7 & CN.

- Địa điểm Văn phòng làm việc: tòa nhà 389 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 30 - 40 tuổi; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp,...

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự về tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn, huy động vốn

- Nắm vững kiến thức tài chính, biết phân tích báo cáo tài chính;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và báo cáo;

- Kỹ năng tin học văn phòng;

- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Phụ cấp ăn trưa, chế độ khám sức khỏe định kỳ.

- Cơ chế thăng tiến rõ ràng. Chế độ Review lương hàng năm.

- Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, lương tháng 13, 13+, quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty.

- Du lịch, tham quan, teambuilding hàng năm

- Môi trường làm việc thân thiện, nhân sự ổn định, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

