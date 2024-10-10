Tuyển Hành chính Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Hành chính

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Vị trí làm việc: Phòng Tài chính - VNLIFE
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phân tích, lập các báo cáo quản trị của Tập đoàn định kỳ hoặc theo nhu cầu của Ban lãnh đạo;
- Tham gia lập ngân sách, theo dõi ngân sách của Tập đoàn hàng năm;
- Tham gia hỗ trợ, góp ý trên góc độ tài chính cho các dự án, quy trình vận hành của Tập đoàn;
- Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư của Tập đoàn nếu có;
- Tham gia hỗ trợ trao đổi với các nhà đầu tư của Tập đoàn;
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính ngân hàng,.....
- Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tương đương
- Kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, tài chính đầu tư;
- Khả năng phân tích số liệu, xử lý số liệu, bảng biểu;
- Kỹ năng làm báo cáo, biểu đồ và đọc hiểu biểu đồ;
- Kỹ năng giao tiếp, quản lý tiến độ công việc;
- Kỹ năng trình bày, thuyết trình;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm. Chủ động trong công việc.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia trong quy trình vận hành các doanh nghiệp thương mại điện tử, thanh toán, công nghệ.
- Ưu tiên các ứng viên có kỹ năng Excel hoặc Powerpoint tốt

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn vào các ngày lễ Tết, lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả cá nhân, tập thể...(Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Phụ cấp ăn trưa: 50.000đ/ngày
Phụ cấp gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Phụ cấp trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn vào các ngày lễ Tết, lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả cá nhân, tập thể...(Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Phụ cấp ăn trưa: 50.000đ/ngày
Phụ cấp gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Phụ cấp trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc hiện đại:
Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)
Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)
Phát triển nghề nghiệp:
Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1500 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.
Công ty thành lập hơn 17 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1500 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.
Công ty thành lập hơn 17 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường
Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện...
Các câu lạc bộ: CLB Cầu lông; CLB Zumba; CLB Yoga; CLB Điền kinh.
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện...
Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông;
CLB Zumba;
CLB Yoga;
CLB Điền kinh.
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

