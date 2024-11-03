Tuyển Tài chính Công ty TNHH Printway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Nhà B, khu VL1, Khu Thương Mại Dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

a. Quản lý dòng tiền:

Giám sát và quản lý dòng tiền hàng ngày để đảm bảo thanh khoản và sự ổn định tài chính.

Dự báo và lên kế hoạch dòng tiền tương lai dựa trên kế hoạch tài chính của công ty.

b. Phân tích tài chính:

Thực hiện phân tích định kỳ về các dòng tiền, xác định xu hướng, rủi ro và cơ hội.

Đánh giá hiệu quả của các quy trình vận hành dòng tiền hiện tại và đề xuất các cải tiến.

Chịu trách nhiệm với Ban lãnh đạo về các báo cáo tài chính (bao gồm báo cáo dòng tiền).

c. Vai trò tư vấn:

Tư vấn các chiến lược về việc sử dụng tối ưu các khoản dự trữ tiền mặt để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Hợp tác với các phòng ban khác để hiểu rõ nhu cầu tài chính của các phòng ban và tư vấn về việc phân bổ quỹ.

Cập nhật các quy định tài chính, đặc biệt là liên quan đến giao dịch quốc tế, và đảm bảo tuân thủ.

d. Quản lý rủi ro:

Xác định và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến biến động tiền tệ, giao dịch quốc tế và quản lý dòng tiền.

Phát triển các chiến lược để bảo vệ trước các rủi ro tài chính và đảm bảo sự ổn định tài chính.

e. Hợp tác và báo cáo:

Làm việc chặt chẽ với CEO và các bên liên quan để điều chỉnh các chiến lược dòng tiền phù hợp với mục tiêu kinh doanh chung.

Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, tập trung vào quản lý và phân tích dòng tiền.

Kiến thức vững về các quy định tài chính, đặc biệt liên quan đến giao dịch quốc tế và ví điện tử.

Sử dụng thành thạo phần mềm và công cụ tài chính, với kỹ năng Excel nâng cao.

Kỹ năng phân tích xuất sắc với khả năng diễn giải dữ liệu tài chính phức tạp.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, với khả năng cung cấp lời khuyên tài chính rõ ràng cho các bên không chuyên về tài chính.

Kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử hoặc POD là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Printway Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thu nhập

Mức lương cơ bản: 20 – 30 triệu

20 – 30 triệu

Trợ cấp ăn trưa hàng tháng.

Trợ cấp gửi xe hàng tháng.

Review kết quả làm việc 2 lần/năm, review lương ít nhất 1 lần/năm.

b. Phúc lợi

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Đầy đủ các chế độ thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh năm.... Mức thưởng cụ thể căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của năm.

c. Văn hoá doanh nghiệp

Môi trường trẻ trung, năng động, hoà đồng.

Tham gia các hoạt động giải trí hàng tháng tại Công ty.

Tham gia các hoạt động bóng đá, bi-a và các hoạt động thể dục, thể thao khác do Công ty tổ chức.

Tham gia các hoạt động du lịch hè, teambuilding, gala dinner sinh nhật Công ty, Year end party (2-3 lần/năm)

d. Định hướng phát triển

Làm việc trong môi trường năng động, được cọ xát và trải nghiệm với các xu hướng mới.

Có thể phát triển chuyên sâu về chuyên môn thông qua các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài do Công ty tổ chức.

Ngành nghề hấp dẫn, thách thức, có nhiều cơ hội giải các bài toán khó.

Được đồng hành trực tiếp cùng CEO trong việc hoạch định tài chính doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Printway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin