Tuyển Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược tài chính, chiến lược huy động vốn và đầu tư tài chính:

Trực tiếp lập hồ sơ vay ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định. Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ, trả vay ngân hàng và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng Xây dựng quy chế quản lý tài chính và quản lý chi tiêu nội bộ

Quản lý dòng tiền của công ty bao gồm cả việc kinh doanh tiền tệ: Lập các báo cáo liên quan đến kế hoạch huy động vốn và trả nợ vốn vay khi đến hạn

Thực hiện công tác trước, trong và sau IPO:

Thực hiện công tác trước, trong và sau IPO theo chỉ đạo Trưởng phòng Phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành niêm yết cổ phiếu theo các chiến lược đã đặt ra Hỗ trợ thực hiện phân tích đầu tư M&A theo yêu cầu của Trưởng phòng

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan Có kiến thức về tài chính, kiến thức về IPO Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Investment Banking) Khả năng giao tiếp Tiếng Anh lưu loát, có tư duy tích cực sáng tạo và đổi mới. Ưu tiên các nhân sự du học nước ngoài

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Phụ cấp ngoài lương theo tháng (Ăn ca: 700.000 VNĐ; Gửi xe: 120.000 VNĐ; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ); Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành; Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo; Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;

Đào tạo và Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến; Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực; Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;

Chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm; Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.