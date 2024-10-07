Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

T&T Land là Công ty thành viên của T&T Group, mô hình Quản lý đại lý, chi tiết công việc bao gồm:

Xác định nhu cầu ngân sách cần thiết cho dự án Bất động sản, lập kế hoạch triển khai tổng thể danh mục dự án cần lập và kiểm soát ngân sách. Xác định nhu cầu ngân sách cần thiết cho hoạt động của Công ty, lập và quản lý ngân sách Công ty. Xác lập, kiểm soát hiệu quả tài chính dự án. Tham gia xây dựng quy trình, quy định huy động vốn, thẩm định kế hoạch vốn, lập phương án và triển khai huy động vốn, phân bổ, điều tiết, quản lý nguồn vốn, thu hồi quyết toán vốn và tài sản thế chấp. Tham mưu, tư vấn dự báo các rủi ro liên quan đến hiệu quả tài chính của dự án/công ty. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền. Hiểu biết về thị trường bất động sản và các luật định liên quan (Luật Đầu tư, luật Đất đai, luật Nhà ở...); Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Có kiến thức về thị trường bất động sản, có kinh nghiệm làm cho các CĐT BĐS là một lợi thế. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực tốt.

Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T

