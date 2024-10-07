Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T

Đầu tư và Tài trợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

T&T Land là Công ty thành viên của T&T Group, mô hình Quản lý đại lý, chi tiết công việc bao gồm:
Xác định nhu cầu ngân sách cần thiết cho dự án Bất động sản, lập kế hoạch triển khai tổng thể danh mục dự án cần lập và kiểm soát ngân sách. Xác định nhu cầu ngân sách cần thiết cho hoạt động của Công ty, lập và quản lý ngân sách Công ty. Xác lập, kiểm soát hiệu quả tài chính dự án. Tham gia xây dựng quy trình, quy định huy động vốn, thẩm định kế hoạch vốn, lập phương án và triển khai huy động vốn, phân bổ, điều tiết, quản lý nguồn vốn, thu hồi quyết toán vốn và tài sản thế chấp. Tham mưu, tư vấn dự báo các rủi ro liên quan đến hiệu quả tài chính của dự án/công ty. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Xác định nhu cầu ngân sách cần thiết cho dự án Bất động sản, lập kế hoạch triển khai tổng thể danh mục dự án cần lập và kiểm soát ngân sách.
Xác định nhu cầu ngân sách cần thiết cho hoạt động của Công ty, lập và quản lý ngân sách Công ty.
Xác lập, kiểm soát hiệu quả tài chính dự án.
Tham gia xây dựng quy trình, quy định huy động vốn, thẩm định kế hoạch vốn, lập phương án và triển khai huy động vốn, phân bổ, điều tiết, quản lý nguồn vốn, thu hồi quyết toán vốn và tài sản thế chấp.
Tham mưu, tư vấn dự báo các rủi ro liên quan đến hiệu quả tài chính của dự án/công ty.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền. Hiểu biết về thị trường bất động sản và các luật định liên quan (Luật Đầu tư, luật Đất đai, luật Nhà ở...); Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Có kiến thức về thị trường bất động sản, có kinh nghiệm làm cho các CĐT BĐS là một lợi thế. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực tốt.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền.
Hiểu biết về thị trường bất động sản và các luật định liên quan (Luật Đầu tư, luật Đất đai, luật Nhà ở...);
Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Có kiến thức về thị trường bất động sản, có kinh nghiệm làm cho các CĐT BĐS là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực tốt.

Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T

Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tai-chinh-thu-nhap-20-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205033
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THIÊN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THIÊN PHÚ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CREATIVE GRAPHICS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CREATIVE GRAPHICS GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần công nghiệp Dentachi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần công nghiệp Dentachi Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại Vietnet làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại Vietnet
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH ô tô Việt Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ô tô Việt Hải
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần phân phối Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu Công ty cổ phần phân phối Minh Phát
8.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH dược phẩm Y Med làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH dược phẩm Y Med
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH OCean Capital
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THẾ KỶ
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH EYHOMES.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH EYHOMES.VN
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP An ninh mạng Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN JETPAY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN JETPAY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S TOÀN CẦU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRẦN GIA PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN GIA PHÚ THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm