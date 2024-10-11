Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Đầu tư và Tài trợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Vista, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Thực hiện phân tích đánh giá các chỉ tiêu Tài chính của Công ty góp phần đưa ra kế hoạch hành động cụ thể để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh;
2. Kết hợp phân tích kinh doanh, khai thác dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu, để giúp BGĐ đưa ra các quyết định kịp thời;
3. Xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo ad hoc theo yêu cầu của cấp quản lý;
4. Tham gia thực hiện và phối hợp lập kế hoạch ngân sách tài chính công ty;
5. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch ngân sách theo từng thời kỳ và đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp nhằm kịp thời đảm bảo đủ ngân sách cho hoạt động đầu tư và kinh doanh;
6. Cân đối dòng tiền cho các nhu cầu về vốn phát sinh;
7. Xây dựng Phương án huy động và sử dụng nguồn Tài chính tối ưu, hiệu quả.
8. Duy trì mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tài chính khác;
9. Thực hiện các yêu cầu khác của cấp quản lý.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/chuyên môn
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel/Google Sheet, Power Query, Power BI);
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt;
- Sử dụng tốt tiếng anh trong công việc;
- Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày;
- Có kỹ năng phân tích chuyên nghiệp và góc nhìn quản trị tốt;
3. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong mảng tài chính, kiểm toán, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong hệ thống siêu thị Big C.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP (SAP);
4. Phẩm chất cá nhân:
- Năng động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật
- Thưởng doanh số kinh doanh và tháng 13 theo tình hình kinh doanh
- Chế độ phúc lợi đầy đủ
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và định kỳ được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 của Tòa Nhà Vista Tower 628C Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

