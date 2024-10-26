Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần TMDV XNK Dũng Vinh
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần TMDV XNK Dũng Vinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần TMDV XNK Dũng Vinh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và theo dõi các đề xuất ngân sách của Công ty. Tổng hợp thông tin, lập và quản lý kế hoạch dòng tiền chi giúp cho việc kiểm soát và duy trì được dòng tiền hiệu quả đáp ứng cho các hoạt động của Công ty;
- Theo dõi việc thực hiện các chính sách bán hàng các dự án của Công ty/Kiểm soát việc bán hàng theo kế hoạch kinh doanh được phê duyệt;
- Theo dõi và phân tích dòng tiền thu giúp cảnh báo đánh giá được tình hình tài chính, kiểm soát được các rủi ro trong hoạt động tài chính của công ty, giám sát thu hồi công nợ theo đúng kế hoạch;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tài chính/Giám đốc ban Tài chính Kế toán.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán;
- Hiểu biết về tài chính quản trị;
- Thành thạo Excel;
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty kiểm toán, công ty tài chính.
- Tư duy mạch lạc, logic, cẩn thận, trung thực và nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần TMDV XNK Dũng Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn
- Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Luật lao động
- Thưởng vào dịp lễ, tết;
- Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...;
- Môi trường năng động, sáng tạo;
- Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp;
- Khuyến khích tính tự chủ, độc lập và sáng tạo trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TMDV XNK Dũng Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TMDV XNK Dũng Vinh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

