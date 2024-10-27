Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 15A Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xây dựng các báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp, ngành
Tham gia triển khai dịch vụ cho thuê ngoài CFO cho khách hàng
Tối ưu và định mức chi phí vận hành
Thiết lập mô hình dòng tiền doanh nghiệp cho khách hàng
Xây dựng ngân sách
Thực hiện các công việc về tài chính được giao phó.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Tài chính, kế toán, ngân hàng
Giới tính: Nam/Nữ
ĐỘ TUỔI TỪ 24 TUỔI - 35 TUỔI.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp hoặc kế toán quản trị.
Chủ động, trách nhiệm
Chịu được áp lực trong công việc
Giao tiếp tốt
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức, giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9.000.000 đ – 15.000.000 đ/tháng (deal theo năng lực)
Hoa hồng triển khai dự án + phụ cấp: Theo chính sách chung công ty và theo dự án (tổng thu nhập 11-18 triệu/tháng)
Được review tăng lương hàng năm
Du lịch 1-2 lần/ năm, team building nội bộ công ty thường xuyên, văn hóa startup trẻ trung, năng động
Được đào tạo thường xuyên, lộ trình rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
