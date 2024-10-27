Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15A Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng các báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp, ngành Tham gia triển khai dịch vụ cho thuê ngoài CFO cho khách hàng Tối ưu và định mức chi phí vận hành Thiết lập mô hình dòng tiền doanh nghiệp cho khách hàng Xây dựng ngân sách Thực hiện các công việc về tài chính được giao phó.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Tài chính, kế toán, ngân hàng Giới tính: Nam/Nữ ĐỘ TUỔI TỪ 24 TUỔI - 35 TUỔI. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp hoặc kế toán quản trị. Chủ động, trách nhiệm Chịu được áp lực trong công việc Giao tiếp tốt Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức, giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 đ – 15.000.000 đ/tháng (deal theo năng lực) Hoa hồng triển khai dự án + phụ cấp: Theo chính sách chung công ty và theo dự án (tổng thu nhập 11-18 triệu/tháng) Được review tăng lương hàng năm Du lịch 1-2 lần/ năm, team building nội bộ công ty thường xuyên, văn hóa startup trẻ trung, năng động Được đào tạo thường xuyên, lộ trình rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15A Nguyễn Khang , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

