Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nhu cầu và mục tiêu tài chính. Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp v Giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch tài chính Cập nhật thông tin về thị trường tài chính, sản phẩm mới và quy định pháp lý liên quan Lập các báo cáo định kỳ về hoạt động tư vấn và kết quả đạt được Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn
Phân tích nhu cầu và mục tiêu tài chính.
Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp v
Giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch tài chính
Cập nhật thông tin về thị trường tài chính, sản phẩm mới và quy định pháp lý liên quan
Lập các báo cáo định kỳ về hoạt động tư vấn và kết quả đạt được
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân và các sản phẩm tài chính Kỹ năng tư vấn tài chính tốt, biết lắng nghe và phân tích nhu cầu . Khả năng lập kế hoạch và quản lý tài chính hiệu quả Kỹ năng lập và trình bày báo cáo chuyên nghiệp Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân và các sản phẩm tài chính
Kỹ năng tư vấn tài chính tốt, biết lắng nghe và phân tích nhu cầu .
Khả năng lập kế hoạch và quản lý tài chính hiệu quả
Kỹ năng lập và trình bày báo cáo chuyên nghiệp
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và hiệu quả công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Có cơ hội tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ Thưởng các dịp lễ tết và thưởng hiệu quả công việc
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn
Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Thưởng các dịp lễ tết và thưởng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 , đường nghi tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

