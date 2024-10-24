Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và làm việc với các Quỹ đầu tư Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính Lập các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược Tổng hợp, lập báo cáo cho ban quản lý về tình hình, hiệu quả tài chính Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Công ty, bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc CFA Thành thạo tin học văn phòng Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày Có tư duy phân tích tài chính tốt Kỹ năng kế toán thực tiễn Kỹ năng tổng hợp số liệu Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu Kỹ năng xem, lập, hiểu báo cáo tài chính Tiếng Anh trôi chảy Chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực Chính sách phúc lợi cho các dịp lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13 & teambuilding Tham gia các buổi đào tạo nội bộ của Công ty và của đối tác khác Môi trường làm việc trẻ trung năng động, cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

