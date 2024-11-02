Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng (nhà đầu tư/đối tác/ngân hàng) quốc tế và kết nối Tham gia đánh giá, thẩm định các mô hình tài chính, lập mô hình định giá tài sản, dự án Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về dự án để giới thiệu với các nhà đầu tư Phối hợp với các Đơn vị (Ban PTDA, Ban Kế Toán, Ban Xây Dựng), đơn vị tư vấn để tìm hiểu, chuẩn bị tài liệu/thông tin có liên quan đến việc xác định giá trị tài sản và doanh nghiệp. Chuẩn bị bộ câu hỏi và trả lời cho các nhà đầu tư. Chuẩn bị & tham gia thuyết trình đề xuất đầu tư, đề xuất cấu trúc giao dịch hoặc cấu trúc tài trợ và trình duyệt Lãnh đạo Tham gia trong các hoạt động và chương trình mở rộng quan hệ với đối tác. Theo dõi việc giải ngân và thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc thỏa thuận giữa các bên sau khi giải ngân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài. Kỹ năng cần có: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng thuyết trình, tư duy phân tích tốt. Ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh (ưu tiên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực.

-Du lịch hằng năm

-Tham gia BHXH theo luật nhà nước

-Thưởng lễ, tết, tháng 13, tăng lương theo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin