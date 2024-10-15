Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và thẩm định kế hoạch kinh doanh, ngân sách (Opex, Capex) hàng năm cho HO và các Farm Quản lý ngân sách, phân tích và đánh giá hiệu quả SXKD tại các Farm trong phạm vi phụ trách Lập kế hoạch tài chính hàng tháng, kiểm soát và hướng dẫn thực hiện ngân sách Xây dựng, cập nhật quyền duyệt chi của Công ty Đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mại, LSX; rà soát số liệu SXKD Lập báo cáo KPI của Farm, đề xuất kế hoạch hành động kịp thời Phân tích báo cáo quản trị, báo cáo đặc thù về doanh thu, LSX, SKU và chi phí hoạt động Thẩm định các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được yêu cầu Hỗ trợ dự án M&A, cung cấp số liệu cho Ban tài chính và nhà đầu tư Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực tài chính

Lập và thẩm định kế hoạch kinh doanh, ngân sách (Opex, Capex) hàng năm cho HO và các Farm

Quản lý ngân sách, phân tích và đánh giá hiệu quả SXKD tại các Farm trong phạm vi phụ trách

Lập kế hoạch tài chính hàng tháng, kiểm soát và hướng dẫn thực hiện ngân sách

Xây dựng, cập nhật quyền duyệt chi của Công ty

Đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mại, LSX; rà soát số liệu SXKD

Lập báo cáo KPI của Farm, đề xuất kế hoạch hành động kịp thời

Phân tích báo cáo quản trị, báo cáo đặc thù về doanh thu, LSX, SKU và chi phí hoạt động

Thẩm định các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được yêu cầu

Hỗ trợ dự án M&A, cung cấp số liệu cho Ban tài chính và nhà đầu tư

Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương hoặc 05 năm liên quan trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán - Ưu tiên ứng viên từ Big 4, Công ty sản xuất Chứng chỉ liên quan (lợi thế): CPA hoặc ACCA, CFA, CIMA,.. Tiếng Anh chuyên ngành (lợi thế)

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương hoặc 05 năm liên quan trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán - Ưu tiên ứng viên từ Big 4, Công ty sản xuất

Chứng chỉ liên quan (lợi thế): CPA hoặc ACCA, CFA, CIMA,..

Tiếng Anh chuyên ngành (lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương cạnh tranh, lương tháng 13 và thưởng Performance. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn & thăng tiến. Văn phòng làm việc hiện đại; đồ ăn, cafe, trà... miễn phí Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Chính sách lương cạnh tranh, lương tháng 13 và thưởng Performance.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn & thăng tiến.

Văn phòng làm việc hiện đại; đồ ăn, cafe, trà... miễn phí

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin