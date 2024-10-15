Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và thẩm định kế hoạch kinh doanh, ngân sách (Opex, Capex) hàng năm cho HO và các Farm
Quản lý ngân sách, phân tích và đánh giá hiệu quả SXKD tại các Farm trong phạm vi phụ trách
Lập kế hoạch tài chính hàng tháng, kiểm soát và hướng dẫn thực hiện ngân sách
Xây dựng, cập nhật quyền duyệt chi của Công ty
Đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mại, LSX; rà soát số liệu SXKD
Lập báo cáo KPI của Farm, đề xuất kế hoạch hành động kịp thời
Phân tích báo cáo quản trị, báo cáo đặc thù về doanh thu, LSX, SKU và chi phí hoạt động
Thẩm định các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được yêu cầu
Hỗ trợ dự án M&A, cung cấp số liệu cho Ban tài chính và nhà đầu tư
Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực tài chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương hoặc 05 năm liên quan trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán - Ưu tiên ứng viên từ Big 4, Công ty sản xuất
Chứng chỉ liên quan (lợi thế): CPA hoặc ACCA, CFA, CIMA,..
Tiếng Anh chuyên ngành (lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách lương cạnh tranh, lương tháng 13 và thưởng Performance.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn & thăng tiến.
Văn phòng làm việc hiện đại; đồ ăn, cafe, trà... miễn phí
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
