Tuyển Đầu tư và Tài trợ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
- Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh
- VIMC LINES 84
- 86 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh., Quận 4
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty
Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính
Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính
Lập các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược
Tổng hợp, lập báo cáo cho ban quản lý về tình hình, hiệu quả tài chính
Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Công ty, bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc CFA
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày
Có khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề
Có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh là một lợi thế
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm.
Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC.
Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến.
Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
