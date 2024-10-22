Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Lê Duẩn, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngành hàng từ đó hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra hoặc thẩm định các quyết định kinh doanh.

- Thực hiện các phân tích các báo cáo đặc thù chi tiết liên quan đến doanh thu, lãi gộp, hàng tồn kho, hỏng hủy theo ngành hàng, NCC và các chi phí hoạt động khác liên quan đến ngành

- Lập các model kinh doanh liên quan đến ngành hàng

- Quy hoạch, thẩm định và đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mại theo ngành hàng

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngành hàng theo định hướng chiến lược của Công ty và hỗ trợ triển khai hiệu quả

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán. Ưu tiên ứng viên từ Big 4

- Có các chứng chỉ liên quan (lợi thế): CPA hoặc ACCA, CFA, CIMA,..

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PPT), biết sử dụng các tools để xử lý dữ liệu lớn Power Query, Power BI, SQL là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

- Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI cuối năm

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và bán lẻ

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm chăm sóc sử khỏe Bảo Việt

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

- Được cấp Laptop làm việc

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và đổi mới

