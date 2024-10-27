Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 - 21 phố Huế, Hoàn Kiếm

- Lập báo cáo kế hoạch dòng tiền hàng tuần/tháng/06 tháng liền kề (Căn cứ kế hoạch doanh thu, kế hoạch thu tiền, theo từng kênh/ngành hàng/đơn vị, kế hoạch chi thanh toán..

- Hàng ngày cân đối các khoản phải trả và trả nợ vay ngân hàng (điều chuyển tiền)

- Cân đối kế hoạch thanh toán và kế hoạch trả nợ cho ngân hàng

- Phối hợp với kế toán công nợ lên kế hoạch thu tiền, đốc thúc việc thu tiền hàng của các đơn vị, kênh ngành hàng..

- Phối với với các Đơn vị/ Chi nhánh đốc thúc việc chuyển tiền về Tập Đoàn

- Cân đối xem xét nguồn vốn sử dụng toàn Tập Đoàn, lên kế hoạch xin hạn mức tại các Ngân hàng

- Lập dự án đầu tư và thu xếp nguồn vốn đầu tư cho Toàn Tập Đoàn

- Làm việc trực tiếp với các Ngân hàng ( gửi các báo cáo, giải trình yêu cầu của Ngân hàng, các việc yêu cầu liên quan khác ...)

- Thường xuyên tra soát lãi suất tiền vay, tỷ giá, đảm bảo chi phí tối ưu nhất

- Lấy các số liệu chi tiết báo cáo tài chính nhanh gửi Ngân hàng (theo yêu cầu của Ngân hàng và các bên liên quan)

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các tổ chức tín dụng (ký hợp đồng thế chấp, đăng ký và xoá giao dịch bảo đảm hợp đồng thế chấp..)

- Áp dụng các sản phẩm tài trợ vốn từ các tổ chức Ngân hàng kết nối chuỗi cung ứng với các Khách hàng, Nhà phân phối của các Ngành hàng

- Lập kế hoạch Ngân sách AOP

- Lên form kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động cho các bộ phận/ đơn vị Toàn Tập Đoàn và gửi cho các bộ phận/ Đơn vị lập Ngân sách

- Phản biện Ngân sách chi phí hoạt động của các bộ phận/ đơn vị lập

- Chốt lại Ngân sách chi phí hoạt động của các bộ phận/ đơn vị theo các chỉ tiêu AOP được duyệt của BOD

- Kiểm soát Ngân sách sử dụng của các bộ phận /đơn vị

- Rà soát hạch toán các khoản mục chi phí hạch toán trên ERP ( Hạch toán đúng bộ phận, kênh, ngành hàng/ khoản mục chi phí). Báo kế toán sửa lại trên ERP các khoản hạch toán không đúng

- Tổng hợp Ngân sách chi phí hoạt động của các bộ phận/đơn vị - Điều chỉnh Ngân sách chi phí theo doanh thu thực tế hàng tháng.

- Gửi Ngân sách thực hiện và cảnh báo các khoản vượt Ngân sách cho các bộ phận/đơn vị

- Cập nhật chi phí hoạt động ước tính cho các đơn vị, làm căn cứ ước tính KQKD tháng

- Lấy thông tin tồn kho, công nợ, báo cáo bán hàng trên ERP các đơn vị Tập Đoàn

- Lấy dữ liệu bảng cân đối từ phòng kế toán tổng hợp lại theo form rút gọn đưa vào BC tháng

- Lấy dữ liệu tổn kho, công nợ tổng hợp theo form đưa vào BC tháng

- Lấy dữ liệu từ Báo cáo MIS, Báo cáo tổng hợp chi phí để lên BC kết quả kinh doanh cho toàn bộ tập đoàn.

- Tính toán và phân bổ chi phí tài chính cho từng đơn vị/ngành/ kênh hàng tháng của Toàn Tập Đoàn.

- Lấy dữ liệu chi phí trên ERP, đối chiếu với BC kế toán. Tổng hợp dữ liệu đủ các chỉ tiêu , phân bổ chi phí hoạt động cho các kênh/ngành của Toàn Tập Đoàn

- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi phí cho bộ phận TTDVKT

- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi phí cho bộ phận Nhà máy Hưng Yên

- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi ph hoạt động cho Bộ phận/ Đơn vị/ Toàn Tập Đoàn

- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi phí cho bộ phận Logistic/ Pháp chế/ Kho vận/Nhân sự/ cung ứng

- Tính toán Chỉ tiêu KPIs ngày tồn kho, công nợ cho đơn vị/ngành/kênh

- Các công việc khác được giao từ cấp quản lý.

Yêu cầu:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCKT

- Kinh nghiệm trong việc quản lý ngân sách, quản lý dòng tiền, làm việc với ngân hàng.

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cha mẹ đẻ từ 70 tuổi trở lên

- Thưởng Thâm niên

- Thưởng ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ Quốc Khánh, Thưởng đột xuất theo Nội quy lao động, qui chế khen thưởng và Quy chế tài chính của Công ty.

- Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, trung thu; Học bổng Kangaroo dành cho con...

- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau, tang gia..

- Chi phí công tác phí được thanh toán ngoài thu nhập hàng tháng theo thực tế ( đọc phụ lục Công tác phí đính kèm)

- Nghỉ mát hàng năm 100% do Công ty tổ chức và đài thọ

- Hỗ trợ 30%- 40% - 50% khi mua sắm các sản phẩm Kangaroo (không bao gồm sản phầm Điều hòa)

- Và các phúc lợi khác theo qui định trong cơ chế Chính sách nhân viên cùng nhau phát triển của Tập đoàn.

