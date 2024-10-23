Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy,Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm tra Hồ sơ Pháp lý của tài sản Thẩm định giá, khảo sát hiện trạng và pháp lý của tài sản
Lập kết quả định giá/chứng thư/ báo cáo Thẩm định gia theo đúng quy định hiện hành. Sắp xếp hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của công ty trước khi chuyển bộ phận Àdmin
Chịu trách nhiệm về chất lượng kết quả thẩm định giá thực hiện theo đúng quy định công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Trình độ vi tính văn phòng thành thạo.
- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực thẩm định giá.
- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 8-12tr/tháng + lương KPI+ phụ cấp ( Thu nhập từ 10-15tr/tháng)
Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng phát triển nghề nghiệp
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia các hoạt động tập thể: team- building; du lịch hè; year-end party
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
