Tuyển Chuyên Viên Thẩm Định thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5 quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ thẩm định giá

- Trực tiếp thực hiện thẩm định giá các tài sản thuộc lĩnh vực: thẩm định giá bất động sản, động sản, giá trị doanh nghiệp máy móc thiết bị, dự án đầu tư,...

- Lập chứng thư và báo cáo thẩm định giá

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Trưởng phòng;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành: ĐH Kinh tế TP.HCM, Marketing, ĐH Nông Lâm, Tài Nguyên Môi Trường...

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, xử lý tình huống

- Năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực trong công việc.

- Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng.

- Có khả năng tư duy, phân tích tổng hợp, xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Hoa hồng nghiệp vụ + Chi phí hỗ trợ khảo sát thực hiện theo hiệu quả công việc.

- Thu nhập tương xứng theo năng lực.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM

