Tuyển Chuyên Viên Thẩm Định thu nhập Tới 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Netland, Ngõ 27 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính , Thanh Xuân

- Thực hiện các nghiệp vụ thẩm định giá đối với các loại hồ sơ:

• Hồ sơ lớn, phức tạp

• Hồ sơ có yêu cầu chất lượng dịch vụ cao

• Hồ sơ của các đối tác quan trọng

- Bảo vệ, giải trình kết quả thẩm định giá với khách hàng và các bên liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

- Kiến thức chuyên môn:

• Am hiểu kiến thức về Thẩm định giá, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Bất động sản, Pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá

• Có khả năng nhận định thị trường, phân tích tài chính, nghiên cứu các hệ thống VBPL tốt

• Am hiểu cách thức thực hiện các loại hình hồ sơ: bất động sản, máy móc thiết bị, dự án đầu tư, giá trị doanh nghiệp, khoản nợ

- Kỹ năng:

• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt

• Kỹ năng thu thập, khai thác thông tin tốt

• Kỹ năng trao đổi, giao tiếp, thuyết trình, phản biện tốt

• Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề tốt

• Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực thẩm định giá

• Kinh nghiệm thực hiện đa dạng các loại hình tài sản

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bảo vệ, giải trình kết quả

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trưởng nhóm thẩm định giá

- Thái độ:

• Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, trung thực.

• Có trách nhiệm cao và thái độ cầu tiến trong công việc.

• Có đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập canh tranh hấp dẫn upto 20tr/tháng

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (hiếu, hỷ, thưởng lễ tết, lương tháng 13)

- Được tham gia các chuyến du lịch,Teambuiding

- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn

- Môi trường chuyên nghiệp năng động, trẻ trung, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

