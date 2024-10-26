Tuyển Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4355 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Đạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh., Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Liên hệ và hợp tác với các tổ chức tài chính (ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, ...);

- Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng, kiểm tra thực tế, lập báo cáo và đề xuất phê duyệt kiểm soát rủi ro, hỗ trợ bộ phận bán hàng thu tiền, và phối hợp với các bộ phận nhằm kiểm soát rủi ro của hoạt động bán hàng trả góp;

- Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu chiến lược, chính sách của các công ty trong ngành, lập báo cáo nghiên cứu để lãnh đạo các công ty con và trụ sở chính ra quyết định.

- Quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty tới khách hàng

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo và công ty;

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành liên quan như ngân hàng, cho thuê tài chính.

- Am hiểu quy trình hoạt động của ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, có năng lực đánh giá rủi ro, phân tích tài chính và đàm phán.

- Ưu tiên đạt được các chứng chỉ CFA, FRM, CPA và các chứng chỉ bằng cấp khác.

- Ngoại ngữ: có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc.

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập sẽ thoả thuận khi phỏng vấn, tùy vào năng lực ứng viên: 14-18 triệu + thưởng KPI theo quý Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên toàn bộ thu nhập Làm việc 5 ngày một tuần, nghỉ T7, chủ nhật Tham gia các chương trình du lịch, teambuilding của công ty Môi trường làm việc: hiện đại, trẻ trung, năng động, công bằng, minh bạch Định kỳ đánh giá và xét tăng lương tuỳ vào năng lực nhân viên. Phúc lợi công ty: đồng phục, sinh nhật, lễ tết, thâm niên, khám sức khỏe, hiếu hỷ, sinh con ... Khám sức khỏe định kỳ năm/ lần. Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

