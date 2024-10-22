Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, hình ảnh sản phẩm bộ nhận diện thương hiệu Công ty: logo, POSM, brochure, catalogue, Profile, ...và các vật phẩm marketing khác phục vụ cho việc phát triển thương hiệu và tăng hiệu quả kinh doanh của công ty. Thiết kế các ấn phẩm nội bộ (Background, Letter Head, Backtheme PP, Word, Exel, và ấn phẩm cho chương trình Mar nội bộ, team Buiding..) Lên ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm điện tử, hỗ trợ Digital Mar (Banner Fb, Web, GDN, Landing Page, Email Mar...) Lên ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm điện tử, hỗ trợ Social Mar (Banner, hình ảnh MiniPage, Fb, Youtube, Forum..) Hỗ trợ Trade Marketing lên ý tưởng và thiết kế các bảng bảng hiệu, tủ kệ trưng bày ở các đại lý, cửa hàng... Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp về in ấn các ấn phẩm; chịu trách nhiệm về chất lượng in ấn, sản xuất các vật phẩm có liên quan.

Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, hình ảnh sản phẩm bộ nhận diện thương hiệu Công ty: logo, POSM, brochure, catalogue, Profile, ...và các vật phẩm marketing khác phục vụ cho việc phát triển thương hiệu và tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.

Thiết kế các ấn phẩm nội bộ (Background, Letter Head, Backtheme PP, Word, Exel, và ấn phẩm cho chương trình Mar nội bộ, team Buiding..)

Lên ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm điện tử, hỗ trợ Digital Mar (Banner Fb, Web, GDN, Landing Page, Email Mar...)

Lên ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm điện tử, hỗ trợ Social Mar (Banner, hình ảnh MiniPage, Fb, Youtube, Forum..)

Hỗ trợ Trade Marketing lên ý tưởng và thiết kế các bảng bảng hiệu, tủ kệ trưng bày ở các đại lý, cửa hàng...

Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp về in ấn các ấn phẩm; chịu trách nhiệm về chất lượng in ấn, sản xuất các vật phẩm có liên quan.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam và Nữ, độ tuổi từ 25 – 35 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao từ 1m65 -1m72 Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương Kiến thức: Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế các trường hệ cao đẳng trở lên hoặc có chứng chỉ của các trung tâm đào tạo uy tín. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo những công cụ thiết kế Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Adobe, Thiết kế đồ họa, truyền thông...và các ứng dụng liên quan Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo cao và có kinh nghiệm thiết kế: Web layout, Logo, banners, .... Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, nhanh nhẹn, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc Thái độ: Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm

Giới tính: Nam và Nữ, độ tuổi từ 25 – 35 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao từ 1m65 -1m72

Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương

Kiến thức: Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế các trường hệ cao đẳng trở lên hoặc có chứng chỉ của các trung tâm đào tạo uy tín.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo những công cụ thiết kế Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Adobe, Thiết kế đồ họa, truyền thông...và các ứng dụng liên quan

Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo cao và có kinh nghiệm thiết kế: Web layout, Logo, banners, ....

Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, nhanh nhẹn, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc

Thái độ: Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 triệu – 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực) Thử việc hưởng 100% lương. Thưởng thâm niên. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; hưởng các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch, chế độ thăm khám sức khỏe,..du lịch, nghỉ mát, year end party,... Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ.

Lương: 20 triệu – 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)

Thử việc hưởng 100% lương. Thưởng thâm niên.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; hưởng các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch, chế độ thăm khám sức khỏe,..du lịch, nghỉ mát, year end party,...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin