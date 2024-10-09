Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế ấn phẩm (80%)

Làm việc cùng Team Content, Performance, Brands (và các phòng ban khác liên quan nếu có) để hiểu được mục tiêu và yêu cầu của từng dự án. Tham gia brainstorm, lên ý tưởng, tối ưu nhận diện, thẩm mỹ cũng như hình ảnh thương hiệu trong từng dự án Thiết kế các ấn phẩm online (landing page, website, social media, email..) và offline (sự kiện, in ấn, sản xuất...) theo xu hướng thiết kế và yêu cầu từng dự án Làm việc sát sao cùng Developer và Performance để đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu suất của các kênh online như website, landing page Dựng hoặc sửa video, graphic motion theo từng yêu cầu dự án

Các công việc khác (20%)

Làm việc cùng các agency, vendor để đảm bảo chất lượng và tiến độ in ấn, sản xuất liên quan Hỗ trợ và làm việc cùng các phòng ban khác để đảm bảo đồng nhất thẩm mỹ và hình ảnh thương hiệu liên quan. Các công việc khác được giao bởi quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên nghành mỹ thuật công nghiệp, thiết kế đồ họa Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ cao cấp Có tư duy thẩm mỹ tốt, có hiểu biết về các xu hướng thiết kế mới nhất Thành thạo Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere Pro/Final Cut Pro

Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Đảm bảo các phúc lợi xã hội theo luật hiện hành Phụ cấp ăn trưa, phí gửi xe và phương tiện làm việc Ngày nghỉ phép năm: 17 (12 ngày nghỉ phép + 5 ngày nghỉ ốm) Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, được khích lệ và ghi nhận xứng đáng Được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp tiên tiến và tự do phát triển năng lực bản thân. Làm việc với những chuyên gia về giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.