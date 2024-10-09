Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 Triệu

Mức lương Từ 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 70 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 17 Triệu

- Thiết kế các tài liệu marketing, truyền thông như: hình ảnh, bộ nhận diện thương hiệu, brochure, tờ rơi, quảng cáo, poster, các hạng mục quảng cáo khác...

- Thiết kế giao diện web, ứng dụng, các hạng mục quảng cáo trên di động và web...

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa phổ biến: Photoshop, Corel, AI và các phần mềm thiết kế 3D.

- Có gout thẩm mỹ tốt, có ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

- Biết tổ chức công việc và kết nối các bộ phận để hoàn thành công việc được giao.

- Ưu tiên người có khá năng tư duy hệ thống, tư duy trừu tượng và sáng tạo cao.

Ưu tiên: CV gửi kèm Portfolio các job đã từng thiết kế, nếu không hồ sơ sẽ bị coi là không hợp lệ và bị loại khỏi vòng phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập năm:

- Lương tháng từ 17.000.000 VNĐ trở lên.

- Lương tháng 13.

- Thưởng KPI mỗi năm.

2. Môi trường làm việc:

- Trẻ trung, năng động, luôn tôn trọng sự khác biệt và đề cao sự phát triển của từng cá nhân.

- Được Công ty tài trợ các khoá học nâng cao kiến thức chuyên môn và bắt nhịp xu hướng...

3. Chính sách phúc lợi:

- Có chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.

- Có chế độ Khám sức khỏe tổng quát định kỳ/năm.

- Có chế độ du lịch định kỳ/năm, event lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN

