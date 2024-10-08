Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng, v.v... Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..) Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...) Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra Ưu tiên và quản lý nhiều dự án theo đặc điểm thiết kế và phù hợp với chiến lược kinh doanh Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng, v.v...

Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..) Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)

Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty

Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra

Ưu tiên và quản lý nhiều dự án theo đặc điểm thiết kế và phù hợp với chiến lược kinh doanh

Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign,.. Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, óc quan sát tốt Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các chủ đề của bạn cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign,..

Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, óc quan sát tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các chủ đề của bạn cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm

Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế

Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thoả thuận, (10.000.000vnđ-12.000.000vnđ/ tháng) Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp Cơ hội thăng tiến nội bộ, tăng lương hàng năm Được đi du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm theo quy định của công ty

Lương cứng thoả thuận, (10.000.000vnđ-12.000.000vnđ/ tháng)

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến nội bộ, tăng lương hàng năm

Được đi du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin