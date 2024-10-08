Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương
- Hà Nội: 60 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng, v.v...
Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..) Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)
Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty
Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra
Ưu tiên và quản lý nhiều dự án theo đặc điểm thiết kế và phù hợp với chiến lược kinh doanh
Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign,..
Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, óc quan sát tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các chủ đề của bạn cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm
Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế
Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng thoả thuận, (10.000.000vnđ-12.000.000vnđ/ tháng)
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến nội bộ, tăng lương hàng năm
Được đi du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
