Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần BB Herb làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà vườn 02, khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xây dựng ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm truyền thông thương hiệu trên các kênh social (Website, Facebook, Youtube,...) như popup, hình ảnh chạy ads, thumbnail,...

- Thiết kế các ấn phẩm in ấn (poster, banner, brochure, leaflet,...), sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển,...)

- Thiết kế, quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty

- Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ

- Phối hợp với team marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,..

- Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể

- Khả năng sáng tạo, ham học hỏi, kiên trì, tư duy tích cực

- Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, nhạy bén với xu hướng mới.

- Có khả năng phát triển ý tưởng, concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.

• Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link Portfolio.

Tại Công ty cổ phần BB Herb Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-12 triệu + thưởng doanh số (Thỏa thuận tùy vào năng lực)

Các chế độ phúc lợi như BHYT, BHXH cùng các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Có văn phòng làm việc cố định, đầy đủ tiện nghi công nghệ

Thưởng Lễ tết, Khám sức khỏe, Teambuilding, nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật,...

Cơ hội được đào tạo và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BB Herb

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin