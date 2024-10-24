Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
- Hà Nội: B1
- R4, Royal city, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thiết kế hình ảnh, banner phục vụ cho công tác truyền thông nội bộ xuống toàn bộ Cộng đồng
- Thiết kế hình ảnh phủ cho các hoạt động truyền thông nội bộ của toàn bộ các sự kiện - Thiết kế hình ảnh cho Fanpage, website
- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động theo yêu cầu của công ty
- Thiết kế hình ảnh in ấn và các nội dung khác theo yêu cầu
- Thực hiện báo cáo tiến độ công việc triển khai hàng ngày, hàng tuần
- Công việc khác: Theo yêu cầu của quản lý trực tiếp khi có phát sin
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm/công cụ thiết kế: Photoshop, AI,...
Có tư duy bố cục hình ảnh tốt, có kinh nghiệm thiết kế các ấn phẩm truyền thông liên quan đến sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng
Có kỹ năng sử dụng các thiết bị quay/chụp, hỗ trợ team media sản xuất tài nguyên là một lợi thế
Các kỹ năng khác: + Có khả năng sáng tạo ý tưởng tốt, nhanh nhạy bắt kịp trend
+ Hoạt bát, lanh lợi ,chịu khó, chủ động trong mọi việc
+ Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc
Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì
Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà. được đào tạo bài bản
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...) Có bữa ăn phụ hàng ngày
sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...) Có bữa ăn phụ hàng ngày
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
