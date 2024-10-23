Tuyển Xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Làm việc tại VP công ty hoặc các Dự án mà công ty đang thi công (hiện tại: Ban CHCT Virus: 299/53 phước thiện, long bình, quận 9)
Thiết lập các bản vẽ trên các phần mềm (Autocad, Sketup...)
Chỉnh sửa bản vẽ chi tiết theo Comment của Chủ đầu tư, TVGS trên hệ thống
Giám sát việc tuân thủ bản vẽ, biện pháp thi công tại Công trình
Làm việc tại VP công ty hoặc các Dự án mà công ty đang thi công (hiện tại: Ban CHCT Virus: 299/53 phước thiện, long bình, quận 9)
Thiết lập các bản vẽ trên các phần mềm (Autocad, Sketup...)
Chỉnh sửa bản vẽ chi tiết theo Comment của Chủ đầu tư, TVGS trên hệ thống
Giám sát việc tuân thủ bản vẽ, biện pháp thi công tại Công trình

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu bản vẽ
Sử dụng thành thạo Autocad, Sketup
Kỹ năng: Làm việc nhóm, Khả năng đưa ra quyết định và xử lý khó khăn
Hiểu rõ kế hoạch làm việc của bộ phận
Đọc hiểu bản vẽ
Sử dụng thành thạo Autocad, Sketup
Kỹ năng: Làm việc nhóm, Khả năng đưa ra quyết định và xử lý khó khăn
Hiểu rõ kế hoạch làm việc của bộ phận

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH theo quy định.
- Cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển bản thân mạnh mẽ.
- Cơ hội thăng tiến theo lộ trình công ty.
- Tham gia các hoạt động team building, tham quan/ du lịch, sự kiện định kỳ thường niên của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

