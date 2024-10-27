Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Làm việc tại VP công ty hoặc các Dự án mà công ty đang thi công (hiện tại: Ban CHCT Virus: 299/53 phước thiện, long bình, quận 9)
Thiết lập các bản vẽ trên các phần mềm (Autocad, Sketup...)
Chỉnh sửa bản vẽ chi tiết theo Comment của Chủ đầu tư, TVGS trên hệ thống
Giám sát việc tuân thủ bản vẽ, biện pháp thi công tại Công trình
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc hiểu bản vẽ
Sử dụng thành thạo Autocad, Sketup
Kỹ năng: Làm việc nhóm, Khả năng đưa ra quyết định và xử lý khó khăn
Hiểu rõ kế hoạch làm việc của bộ phận
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển bản thân mạnh mẽ.
- Cơ hội thăng tiến theo lộ trình công ty.
- Tham gia các hoạt động team building, tham quan/ du lịch, sự kiện định kỳ thường niên của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
