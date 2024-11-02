Tuyển Thiết kế nội thất CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Làm việc tại VP công ty hoặc các Dự án mà công ty đang thi công (hiện tại: Ban CHCT Virus: 299/53 phước thiện, long bình, quận 9) Thiết lập các bản vẽ trên các phần mềm (Autocad, Sketup...) Chỉnh sửa bản vẽ chi tiết theo Comment của Chủ đầu tư, TVGS trên hệ thống Giám sát việc tuân thủ bản vẽ, biện pháp thi công tại Công trình

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu bản vẽ Sử dụng thành thạo Autocad, Sketup Kỹ năng: Làm việc nhóm, Khả năng đưa ra quyết định và xử lý khó khăn Hiểu rõ kế hoạch làm việc của bộ phận

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH theo quy định.

- Cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển bản thân mạnh mẽ.

- Cơ hội thăng tiến theo lộ trình công ty.

- Tham gia các hoạt động team building, tham quan/ du lịch, sự kiện định kỳ thường niên của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

