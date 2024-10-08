Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 413 - 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế các ấn phẩm truyền thông, bao gồm: Banner website, landing page, social media Poster, brochure, tờ rơi, catalogue Thiết kế giao diện website, app mobile Các ấn phẩm khác theo yêu cầu của công ty Hỗ trợ thiết kế các sản phẩm, bao bì, nhãn mác cho sản phẩm của công ty Tham gia brainstorming, đưa ra ý tưởng thiết kế sáng tạo, phù hợp với yêu cầu của dự án Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện hoặc các ngành nghề liên quan Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Photoshop, Illustrator, AI Nắm vững kiến thức về bố cục, màu sắc, typography, nguyên tắc thiết kế Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng rõ ràng, hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-20 triệu Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Teambuilding hàng năm Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên Lương, thưởng 13 Sinh nhật nhân viên Hoạt động, sự kiện nội bộ hàng tháng và hàng quý Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin