Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
- Hồ Chí Minh: 413
- 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Tham gia vào quá trình thiết kế các ấn phẩm truyền thông, bao gồm:
Banner website, landing page, social media
Poster, brochure, tờ rơi, catalogue
Thiết kế giao diện website, app mobile
Các ấn phẩm khác theo yêu cầu của công ty
Hỗ trợ thiết kế các sản phẩm, bao bì, nhãn mác cho sản phẩm của công ty
Tham gia brainstorming, đưa ra ý tưởng thiết kế sáng tạo, phù hợp với yêu cầu của dự án
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện hoặc các ngành nghề liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Photoshop, Illustrator, AI
Nắm vững kiến thức về bố cục, màu sắc, typography, nguyên tắc thiết kế
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm
Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng rõ ràng, hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15-20 triệu
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Teambuilding hàng năm
Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên
Lương, thưởng 13
Sinh nhật nhân viên
Hoạt động, sự kiện nội bộ hàng tháng và hàng quý
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
