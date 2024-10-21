Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, Phường 12, quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Tiếp nhận thông tin, yêu cầu thiết kế.

2. Lên Layout theo thông tin gợi ý từ khách hàng.

3. Binh phương án Mặt bằng và lên Concept 3D.

4. Hiểu biết và cập nhật kiến thức liên tục về các vật liệu mới, phong cách và xu hướng thiết kế mới.

5. Phối hợp triển khai thông tin thiết kế cho bộ phận triển khai thi công.

6. Chịu trách nhiệm về chất lượng bản vẽ và ý tưởng concept, tiến độ.

7. Làm việc với Leader trong việc hoàn thành các bảng vẽ fit-out, furniture để giảm thiểu sai sót.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về chuyên môn: - Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên - Chuyên ngành đào tạo: Nội thất. - Kinh nghiệm: 02 năm trở lên tại vị trí tương tự.

2. Yêu cầu về kỹ năng: - Thành thạo Sketchup,3D Max Corona, Autocad cơ bản, Photoshop,...ưu tiên chuyên dùng Corona. - Có khả năng tổ chức công việc tốt, chủ động trong công việc; - Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt. - Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc tốt. - Có gu thẩm mỹ cao, đam mê sáng tạo, am hiểu và đa dạng nhiều phong cách thiết kế. -Có tính tỉ mỉ và để ý từng chi tiết.

3. Yêu cầu khác: - Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngày - Chấp nhận đi công tác nếu có

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực và kinh nghiệm (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn). Được đánh giá và điều chỉnh lương định kỳ.

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo hiệu quả công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định.

- Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.

- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo nhu cầu của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.