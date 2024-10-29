Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, Phường 12, quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 , toà nhà ANPHA 202 Lê Lai P. Bến Thành , Q1 TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

